Desestima AMLO denuncias en su contra ante la OEA por injerencia en elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las denuncias ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su injerencia en las elecciones, como acusaron los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.

En su conferencia mañanera desde Torreón, Coahuila, indicó que eso forma parte de la “efervescencia política” e indicó que ante los organismos internacionales, cualquier ciudadano puede ir.

Resaltó que en México ante las elecciones no hay nada que esconder.

«Somos libres, el Gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar. No hay ninguna limitación, no hay duda: prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU o a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos y no tenemos nada en México qué esconder, ni nada de qué avergonzarnos».

En este contexto llamó los mexicanos a procurar que sea un proceso electoral libre.

“Cada vez que hay elecciones hay efervescencia política. Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan, sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México”.

