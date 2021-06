Desconoce AMLO investigación sobre asesinato de agente de la DEA que involucra a Bartlett

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Manuel Bartlett es atacado sin pruebas porque está encabezando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y enfrentando a los grupos de intereses creados que, cada vez que pueden, lo acusan por el fraude electoral de 1988, o el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, dijo que no tiene información sobre una supuesta investigación contra Bartlett en Estados Unidos ni en la Fiscalía General de la República (FGR), en México, tal como se publicó en una revista en días pasados.

Por tanto, consideró que este tipo de información es usada para afectar a Bartlett, pero también para dañar a su gobierno.

“El licenciado ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada vez que pueden se le lanzan, si no es por eso es por lo del 88, son los dos temas.

“Lo que se tienen que tener son pruebas, si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información y tampoco la Fiscalía, entonces cada vez que lo consideran necesario sacan el expediente, y no sólo para afectar a Bartlett, sino para afectarnos a nosotros”, agregó.

Consideró que las acusaciones contra Bartlett son parte de campañas de desinformación y ataques contra la transformación que lleva a cabo esta administración. Por tanto, retó a que si hay pruebas se proceda, “pero no se puede linchar políticamente”, advirtió.

“No es un asunto de odios o personal, es que se trata de la defensa de un proyecto, tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo que se está agrupando y, como siempre, actúan como una reacción, es un grupo reaccionario”, señaló.

Dijo que, aunque se calumnie, se tiene libertad de expresión por lo que desde el gobierno federal también se va a responder y se ejercerá el derecho de réplica.

“La única cosa es que nos dejen también a nosotros que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. Que se vaya aclarando que son, a veces, cuestionamientos que no tienen sustento fundamento. Es mucha carga ideológica sin argumentos, pero también no está mal, no está prohibido, ahora sí, como diría el filósofo de mi pueblo: ‘no está bien pero tampoco está mal’”, concluyó.

