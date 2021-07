Desconoce AMLO expedientes sobre supuesto espionaje en su contra del Cisen

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este viernes que desconoce los expedientes de un supuesto espionaje sofisticado que realizó el extinto Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) antes y después de que fuera presidente electo que involucró a su familia y a todos sus contactos políticos.

En conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado sobre si sabía de estas investigaciones y si tiene en su poder estos delicados reportes de espionaje: “Yo no conocí de estos expedientes. El único que me interesaba era el que tenían en el Cisen sobre mi tiempo como opositor inicial y me lo entregaron del Archivo de la Nación, ese archivo sí lo tengo, de los informes de Nazar Haro…”, indicó.

El titular del Ejecutivo precisó que aunque desconoce expedientes recientes, tampoco deseó conocer sobre ellos.

“No me entregaron nada, tampoco quise saber, esa es la verdad. Imagino que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, con los teléfonos a toda la familia, a todo el círculo cercano; es una práctica de gobiernos autoritarios, nosotros padecimos eso, por eso desapareció el Cisen, es de las primeras cosas que planteé, que no íbamos a espiar a nadie”, dijo.

En este sentido, dio su palabra de que nunca más se llevarán a cabo acciones de espionaje en el País.

“¿Cómo si hemos sido espiados nosotros, mi familia, vamos hacer lo mismo?. Sólo que fuéramos autoritarios. Pero vamos a buscar un mecanismo para garantizarle a la sociedad, al pueblo de que no se espía a nadie”, indicó.

López Obrador agregó que buscará que organismos internacionales certifiquen que en el gobierno actual no se espía a nadie, y prometió abrir todos los archivos del Cisen que se encuentran en el AGN y crear una “especie de hemeroteca o archivo de toda esta podredumbre, toda esta vergüenza”, desde la Guerra Sucia, la masacre de 1968 a la fecha.

“Y si es posible subirlo a la red, transparentarlo por completo”, sostuvo.

