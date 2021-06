Desconfía AMLO de surgimiento de grupos de autodefensas en Michoacán

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó su desconfianza y desacuerdo con el surgimiento de grupos de autodefensas en el país, en especial en Michoacán.

En dicho estado argumentan que tomaron las armas para defenderse del crimen organizado.

Asimismo, López Obrador precisó que el Estado tiene la obligación de cumplir su responsabilidad de garantizar la paz y seguridad en el país, lo cual apuntó que se está avanzando desde el inicio de su administración.

“Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes”.

De igual manera, puntualizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados, para proteger a la población y combatir a la delincuencia, y estamos avanzando en este sentido.

Por último, se dirigió a los productores de aguacate y zarzamora en Michoacán, quienes se organizaron para crear grupos armados con la finalidad de defenderse del crimen organizado en la entidad.

“Lo mejor es que confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes, porque anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco, o ara decirlo con más claridad, era lo mismo, había contubernio”.

