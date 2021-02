Descarta AMLO presentar denuncia a cardiólogo que sugirió medicamentos para provocarle una trombosis

AMLO descartó presentar alguna denuncia en contra de Diego Araiza Garaygordobil, cardiólogo que sugirió suministrarle medicamentos que le provocaran una trombosis cuando enfermó de Covid-19.

En su conferencia mañanera, AMLO dijo que su gobierno respeta la libertad de expresión en redes sociales y que jamás impulsará la censura en contra de quienes lo critiquen, aún y cuando a veces se pase de la crítica a los insultos y ataques personales.

Recordó que cuando enfermó de Covid-19, el cardiólogo Diego Araiza publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde sugirió a médicos proporcionarle un cóctel de medicamentos a fin de causarse una trombosis. AMLO rechazó algún tipo de represalia en contra de Araiza o de cualquier persona que tenga una opinión negativa sobre su persona o gobierno.

«El médico que se atrevió a decir, y además cardiólogo, de que era el momento ahora que me dio el Covid-19, para que los que me atendían me aplicaran medicamentos que me afectaran. Imaginen si presento una denuncia contra el médico, ni me acuerdo quién es, si preguntan su nombre no sé. Libre, cada quién se hace responsable de sus actos»