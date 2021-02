Descarta AMLO parar obras o incremento en impuestos para pagar vacuna contra Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que no considera necesario subir los impuestos o detener las obras públicas como la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía para pagar las vacunas contra la Covid-19 que necesita el país.

“No hay necesidad de suspender obras para vacunas, se tiene dinero para las vacunas porque no se permite la corrupción, (…) tampoco hace falta aumentar impuestos o impuestos nuevos”, dijo en conferencia desde Palacio Nacional.

Esta sería la segunda vez en la semana que el mandatario rechaza cancelar obras para destinar esos recursos a la compra de vacunas contra la Covid-19, enfermedad que ha dejado más de 171 mil muertes en el país.

“Tenemos todos los fondos”, respondió este martes el presidente López Obrador a un grupo de científicos, académicos, escritores e integrantes de la sociedad civil que lo instaron a cancelar temporalmente sus megaproyectos para destinar más recursos a la compra y distribución de vacunas contra el coronavirus.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno tiene 32 mil millones de pesos apartados para las vacunas.

No vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no. Si generan empleos, si van a impulsar el turismo, si se va a impulsar el sector energético, no hace falta, nada más con recortar el chayote, que ya no haya esto”, dijo.

Hasta este jueves, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), se han aplicado 727 mil 447 vacunas contra Covid-19 a personal de salud en el país, de las cuales, 622 mil 658 son de primera dosis y 85 mil 332 de segunda dosis.