Descalifica AMLO publicación de Proceso y Aristegui

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió el reportaje hecho por la revista Proceso y Carmen Aristegui, respecto a que los hijos del mandatario se han beneficiado, a través del empresario y ex miembro del Consejo Consultivo, Hugo Chávez Ayala, del Programa Sembrando Vida, para cosechar cacao y obligar a que les sea vendido para su empresa chocolatera.

El mandatario se refirió al tema, pero destaca que la investigación periodística se hizo a través de una sinergia informativa con otros varios medios, donde descalificó a Proceso y al mismo Julio Scherer (QEPD).

“Ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces nada más aclararle porque ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento, no, ni cuando vivía en Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo. Pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra”.

“Recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando, en vísperas de las elecciones del 2006 y la portada del proceso fue en contra mía, la recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autócrata, autoritario, dictador. En aquel entonces la campaña de la portada de Proceso era: el Estado soy yo”, añadió el mandatario.

López Obrador dijo que “el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 cada uno, se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates que se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao”, y aseguró que ninguno de sus hijos han aceptado programas de gobierno.

“En el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca han aceptado ningún apoyo del Gobierno, no tienen nada que ver con Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista, pero me consultó Andrés porque le mandaron así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día a tal hora y si no contestaba ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados pero que no respondieron para aclarar”, aseguró.

Para terminar, el presidente del país, descalificando a la periodista Carmen Aristegui, de conservadora, pues cuando lo entrevistaba, buscaba dejarlo en mal.

“La gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia, yo me quedaba callado pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estamos en la oposición me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho, como buena periodista conservadora”.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...