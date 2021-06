Desbloquean familiares de niños con cáncer carriles centrales de Circuito Interior

Padres de niños con cáncer desbloquearon los carriles de Circuito interior a las cinco de la tarde, luego de que autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) les entregaron copias de documentos que acreditan la compra y distribución de fármacos oncologicos en 25 estados del país.

Adalberto Javier Santaella Solís, coordinador de Abasto del Insabi, señaló que en los próximos días establecerán un mecanismo para que una comitiva de familiares los acompañen en la distribución de los fármacos.

Luego de impedir el acceso vehicular a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por cinco horas, padres de Familia con Niños Enfermos de cáncer, habían bloqueado los seis carriles de Circuito interior, debido a que las autoridades «no se acercaron a dialogar», sobre el desabasto de medicamento oncológico en hospitales públicos del país.

Omar Hernández, vocero de los manifestantes, señaló que no se retirarían hasta que llegaran funcionarios «de alto nivel» de las secretarías de Gobernación y Salud.

«Hacemos un llamado al Presidente de la República para que tome cartas en el asunto porque estamos desesperados. No se comunican con nosotros. El medicamento no tiene para cuándo llegar. Hubo un funcionario del gobierno federal que se presentó quien nos comentó que fuéramos a la Secretaría de Salud, pero decidimos no ir. Quedaron de mandar una comitiva a la 1:30 de la tarde pero no llegó. Seguiremos esperando aquí afectando a miles de personas, lo sentimos pero deben ponerse en nuestro lugar ya que hoy en día nuestros hijos están en riesgo por la falta de medicamentos y por la falta de seriedad del gobierno federal. No vamos a quitar el bloqueo hasta que no llegue un alto funcionario tanto del gobierno como de salud. Estamos cansados de promesas, necesitamos los medicamentos».

Comparte esto: Tweet



Imprimir