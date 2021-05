Desbandada de cientos de dirigentes del PRD en Iztacalco se unen al Partido Verde

Jorge Agonizante, ex consejero nacional acusa al sol azteca de olvidar a su militancia y a la ciudadanía

Rafael Márquez y Elizabeth Mateos agradecen el fortalecimiento a su partido enfatizando que el Partido Verde si escucha, dialoga y consensa con su militancia

Las candidaturas del Partido Verde se fortalecen con la incorporación de más de 3 mil militantes representados por 300 dirigentes, entre los que se encontraban consejeros delegacionales, estatales y congresistas nacionales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que hoy renunciaron a sus filas, tras señalar falta de rumbo y traición por parte de la dirigencia del sol azteca.

Jorge Agonizante Díaz, ex consejero nacional perredista, acusó a la dirigencia del sol azteca de olvidar a su militancia que durante 32 años confió en sus ideales y estatutos y a la ciudadanía que le dio su voto.

El primer error, expresó: “fue en diciembre de 2012, con la firma del Pacto por México, en la cual sus militantes no fueron consultados y sí olvidados; en las elecciones pasadas la dirigencia del PRD se alió con el PAN, traicionando a su militancia y a su declaración de principios, hoy sus alianzas no solo están con el PAN sino con el PRI y dejan de lado la opinión de sus militantes y solo toman en cuenta las decisiones de unos cuantos, por eso nos vamos, el PRD ya no responde a nuestros intereses ni a los de la ciudadanía”.

Por su parte, Antonia Vázquez, fundadora del PRD en Iztacalco se dijo traicionada al igual que muchos militantes por la alianza del PRD con la derecha, además la actual dirección del partido obtuvo mucho del pueblo y estando en los cargos de elección popular se olvidaron de la gente.

Terminando el mitin realizado en el exterior del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, los dirigentes marcharon rumbo a la casa de campaña de los candidatos del Partido Verde para manifestar su apoyo y adhesión, donde fueron recibidos por los aspirantes.

