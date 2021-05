Desarrollan aerosol nasal contra COVID-19 en Finlandia

La farmacéutica finlandesa Therapeutica Borealis Oy, desarrolló un espray nasal contra la COVID-19 que puede ser utilizado como tratamiento y, al mismo tiempo, ayudar a prevenir la enfermedad junto con la vacunación, aseguró el jefe de desarrollo de la firma, Kalervo Vaananen.

«Este medicamento no eliminaría la necesidad de vacunarse, pero evitaría contagios en lugares donde existe el riesgo», dijo a Xinhua Vaananen, quien agregó que el aerosol, que debería aplicarse varias veces al día, «puede funcionar de manera profiláctica con poca antelación y dentro de un tiempo limitado».

La droga, detalló Vaananen, que es también profesor de biología molecular, «no tendría un impacto en el virus en sí», por lo que no es fundamental que se trate o no de variantes. «El medicamento tiene efecto en las estructuras celulares que el virus usa para ingresar al cuerpo, por lo que un cambio en el virus no cambiaría la forma en que usa esos mecanismos celulares», agregó.

La compañía recibió una notificación de aprobación de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos tras solicitar la patente para el aerosol, según explicó el mismo día la firma en un comunicado de prensa.

Diseñado para tener un impacto en la función de la mucosa nasal de tres maneras, el aerosol puede prevenir y debilitar la capacidad del virus para entrar en el cuerpo humano y replicarse, lo que ayudaría a prevenir la enfermedad y disminuir el riesgo de desarrollar síntomas graves, explicó la compañía.

Suomessa kehitetään nenään annosteltavaa koronarokotetta, joka estäisi paitsi koronataudin puhkeamisen, myös viruksen tarttumisen muihin. Miten rokote syntyy ja milloin se voisi olla valmis? Prof. Kalle Saksela kertoo 📽️ #koronafi #koronarokote @Tiedekulma https://t.co/I4u0SCX7nG pic.twitter.com/AIcPGQVv2Z — University of Helsinki (@helsinkiuni) March 11, 2021

Los principios activos del medicamento son aprotinina, hidroxicloroquina e ivermectina, conocidos por su eficacia para el tratamiento y la prevención de la COVID-19. La farmacéutica explicó que los utilizó de manera específica en la membrana mucosa del tracto respiratorio superior.

El desarrollo del fármaco, resaltó Vaananen, es un trabajo a largo plazo y se requieren ensayos clínicos antes de que pueda llegar al mercado.

