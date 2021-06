El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció este lunes que hay una «anarquía» en la programación de la vacunación contra la covid-19 en el país caribeño.

«Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando», dijo Lorenzo en una rueda de prensa junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.

