Denuncian a Lozoya por realizar 214 viajes al exterior en una década

Emilio Lozoya Austin viajó en 10 años fue 85 veces a Estados Unidos, 42 a Alemania y realizó 40 vuelos privados, para sumar un total de 214 viajes internacionales a distintos destinos como París, Londres, Ámsterdam, Múnich, Fráncfort, Madrid, Miami, Nueva York, Washington, Buenos Aires, entre muchos otros.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex director de Pemex, documentó que los lujos y excesos de Lozoya Austin no quedaban en relojes, cuadros o copas francesas.

Lozoya Austin hizo 54 viajes internacionales durante su tiempo como funcionario de Enrique Peña Nieto; al dejar el cargo casi los duplicó al realizar 96.

La UIF concluyó que Lozoya Austin, no pudo haber costeado todos estos vuelos con su salario como director de Pemex.

“Los montos que señala como salario no son acordes con los vuelos identificados de 2004 a 2019 y menos todavía con los que son privados, los cuales tienen un costo que (con) el salario señalado no se podrían cubrir”, asegura la denuncia presentada todavía bajo la gestión del ex director de la UIF, Santiago Nieto.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...