Denuncian a candidato del Partido Nueva Alianza Hidalgo por violencia política en razón de género

El Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), denunció al aspirante de la coalición “Va por Hidalgo” a la diputación local, Joel Nochebuena Hernández, ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y ante el Consejo Distrital del mismo en la región de la Huasteca Hidalguense, por incurrir en violencia política en razón de género en contra de su abanderada en el distrito local de Huejutla, Luz Aurelia Cuervo Bautista, informó el presidente de la fuerza turquesa, Juan José Luna Mejía.

Lo anterior debido a que durante el desarrollo del debate el pasado 7 de mayo el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), y Encuentro Social Hidalgo (PESH), incurrió en esta falta en contra de su candidata, pues al momento de su participación “cuando le tocaba la participación a la candidata Luz, intencionalmente dirige la imagen de su cámara hacia sus partes genitales y entonces eso no es correcto”.

De igual forma, hizo un llamado al IEEH y a las autoridades electorales para que se hagan las investigaciones pertinentes y se tomen acciones para que se sancione a Joel Nochebuena Hernández, pues es un tema que no se puede permitir en contra de ninguna mujer y sobre todo aquellas que también son indígenas, pues no sólo es una falta de respeto, sino también una agresión en su contra, misma que se debe mitigar en todo proceso electoral sin importar de los cargos que se estén renovando.

“Vamos a esperar a ver qué respuesta nos da la autoridad, precisamente para ello ya se interpuso una solicitud para iniciar un Procedimiento Especial Sancionador (PES) porque es una falta de respeto completamente y no debe ser así porque es una mujer indígena y hoy está más regulada la situación y por ello no debemos callar ninguna de estas situaciones, un acosador no puede ser legislador y eso lo han dicho los frentes y a nivel nacional las autoridades electorales”, sentenció.

Dicha situación, añadió Luna Mejía, se le pide al IEEH y al Consejo Distrital que pongan especial atención en esta denuncia y lo resuelvan lo más pronto posible, pues no sólo el ejercicio democrático fue regulado por la autoridad electoral, sino que deben tener lineamientos específicos para actuar en estos casos donde se viola la norma y la equidad de la contienda.

Así también, adelantó que en caso de que no tengan una resolución favorable de parte de esta autoridad acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH) e incluso autoridades jurisdiccionales, pues no deben existir estas agresiones en contra de las candidatas.

“Claro que nosotros apoyamos a la candidata y estamos buscando que se haga extensivo este exhorto, se está haciendo todo por la vía legal para que se de seguimiento al tema, estaremos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para que dentro del marco de la Ley se actúe y se sancione en caso de ser necesario. Ojalá que el criterio de la autoridad, tanto de consejeros como magistrados sea acorde a los tiempos y acciones que reclama este tema”.

