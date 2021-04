Denuncia a su pareja profesora de UAEM agredida en clase

El jueves, la profesora de inglés perteneciente a la UAEMex habría acudido a levantar la denuncia acompañada de personal de la Oficina del Abogado General de la UAEMex y de la Coordinación Institucional de Equidad de Género

Luego de que se difundiera un video por medio de redes sociales en donde se escucha que una profesora que impartía la clase de inglés, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), identificada como Jaqueline, es agredida por su pareja, se dio a conocer que el pasado jueves acudió a la Fiscalía del Estado de México, a interponer una demanda.

La profesora de inglés habría acudido acompañada de personal de la Oficina del Abogado General de la UAEMex y de la Coordinación Institucional de Equidad de Género a la Fiscalía para denunciar a su agresor.

La agresión sucedió el pasado miércoles 21 de abril, mientras Jaqueline impartía una clase a distancia por una plataforma de video y que quedó grabado el momento en el que se escucha a la profesora, perteneciente a la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la universidad citada anteriormente, cuando es golpeada.

Los alumnos de preparatoria, quienes grabaron la interacción completa y la subieron a redes sociales, estaban respondiendo a las preguntas que la profesora estaba haciendo en inglés. Cuando de repente, una voz masculina la interrumpió a base de insultos y gritos.

“¿Qué quieres, que te put**? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu put* madr*, me chingaste el put* ratón y todavía!”, dijo el sujeto.

Tras unos segundos de silencio, se puede escuchar cómo la profesora comienza a llorar y gritar. Momentos después, le pide a su agresor que la deje cortar su clase.

“¡Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, expresó entre llantos la maestra.

Finalmente, se escuchó que una de las alumnas le pregunta si se encuentra bien, pero ella ya no respondió y el video se cortó.

Después de que la grabación se viralizó, la UAEMex se pronunció ante la situación a través de un comunicado. En un oficio firmado por el rector, Alfredo Barrera Baca, rechazó la violencia que sufrió la docente y explicó que ya se le dio seguimiento al caso.

“En atención a lo que indica el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género en la Universidad, se coordinaron las acciones de forma inmediata para ofrecer a nuestra compañera profesora: asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México”, agregó el comunicado.

Posteriormente, algunos colectivos feministas identificaron al agresor, quien se supo es militante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México. Se trata de Octavio Alonso G. L., fueron algunos colectivos feministas quienes señalaron al sujeto egresado de la licenciatura de Derecho por la Universidad del Valle de Toluca (UVT). Afirmaron que es originario de Toluca y militante del PAN.

El partido confirmó la información y que tomarán acciones para que sea expulsado del mismo. Además, el instituto político pidió todo el peso de la ley sobre el individuo.

Jorge Inzunza Armas, presidente del PAN en el Estado de México, informó que Octavio Alonso G. L., agresor de la profesora, será expulsado de la bancada.

A través de un comunicado Inzunza Armas lamentó los hechos violentos en contra de la docente, asegurando que el partido no tolerará actitudes machistas, por el contrario, están a favor de la defensa de las mujeres y sus libertades.

De acuerdo a la información que circuló en redes sociales, el esposo de la profesora se postuló a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN Toluca, enarbolando el humanismo político, el bien común y el liderazgo entre sus cualidades.

Asimismo habría fungido como asesor jurídico de las campañas de los candidatos del PAN para el periodo 2000-2009 y supuestamente fue encargado del subcomité No. 5 del distrito II en el año 2000.

Comparte esto: Tweet



Imprimir