Denuncia Nath Campos abuso sexual de parte de youtuber Rix

Nath Campos decidió hacer público el abuso y presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes

Nath explicó en un video dentro de su canal de YouTube que, el también influencer Ricardo González, conocido como Rix, abusó de ella luego de ir a una fiesta con otros amigos.

“Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia” es así como la vloguera e influencer Nath Campos contó a sus seguidores un hecho que sucedió en su vida hace un par de años, pero por miedo y sentirse culpable no quería hacerlo público.

Cuenta que poco se acuerda de esa noche, que había bebido mucho y sus amigos, entre ellos Rix, la habían llevado a casa.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”. Nath Campos

Rix la ayudaría a llegar a su habitación, y fue ahí donde sucedió el abuso.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”.

