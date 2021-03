Denuncia la UIF a Cabeza de Vaca por compra de departamentos con recursos ilícitos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló este viernes que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue acusado por la adquisición de departamentos con recursos de procedencia ilícita.

“Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a UIF más que mostrar hechos. El Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competencia de ejercer acción penal” dijo durante la audiencia que se celebra en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Información relacionada: Sección Instructora define las reglas para los testimonios en el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca

Nieto explicó que la UIF detectó la compra y venta de un departamento en Santa Fe, una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, por 42 millones de pesos, además de la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, cuyo valor se estima en 38 millones de pesos.

El funcionario dijo que, presuntamente, se adquirió a partir de una empresa fantasma vinculada con un socio de García Cabeza de Vaca. La lista que presentó Santiago Nieto incluye una serie de propiedades en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas.

El procedimiento para realizar la compra de estos departamentos y casas fue a través de transacciones realizadas desde empresas que utilizaba el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Dentro de este procedimiento está involucrada la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

Comparte esto: Tweet



Imprimir