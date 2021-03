Denuncia amenazas de muerte en su contra Adrían Rubalcava ante FGJCDMX

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, acusó que ha sido víctima de amenazas de muerte y extorsiones después de dar a conocer que su intención por reelegirse en los comicios del próximo 6 de junio. Reveló que presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de su cuenta de Twitter, Rubalcava Suárez indicó que “el 17 de enero de este año fui objeto de la primera de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas que, si bien al inicio no les quise dar importancia, hoy no me queda más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando”.

El alcalde no dio detalles sobre los nombres de los presuntos responsables de las amenazas de muerte que se han registrado en su contra y de su familia, ya que violaría el debido proceso.

“Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren, por contrato, terminar con mi vida y/o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados”, detalló.

A mis vecinos y a la opinión pública, gracias por tomarse unos minutos para leer este comunicado. pic.twitter.com/V60e5LcQ0p — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 10, 2021

