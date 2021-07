Delitos han ido a la baja durante esta gestión; afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno la mayoría de delitos han ido a la baja, gracias a un trabajo coordinado entre todas las autoridades y al apoyo a la sociedad.

Aseguró que a pesar de las burlas sobre su postura de «abrazos, no balazos», su gobierno demostrará que esto es más eficaz.

«No se puede enfrentar la violencia con más violencia, no se puede y no es humano. Y esto a los conservadores que tienen una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta porque apuestan mucho al ojo por ojo y diente por diente», afirmó.

«Nosotros tenemos una concepción distinta, cuando dije abrazos no balazos, hasta se burlaron y todavía, pues les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas», sostuvo.

Durante su conferencia matutina desde Culiacán, Sinaloa, dijo que en el país, el robo de vehículo disminuyó en el primer semestre de 2021 12.2% con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que el secuestro disminuyó 29% en el mismo periodo.

Explicó que se ha contenido el homicidio doloso en el país, además, de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. En 2020, los homicidios disminuyeron 0.2% con respecto a 2019.

