El Tribunal de Apelación de Sassari, con sede en Cerdeña, Italia determinó conceder la libertad al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, quien fue detenido el jueves pasado en Alger, luego de que el Tribunal Supremo Español emitiera una orden para su captura.

No obstante, de acuerdo con su abogado, Agostinangelo Marras, quien tuvo entrevistas con medios locales, el ex mandatario no tiene la posibilidad de abandonar la isla.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...