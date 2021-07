Deja Simon Biles la final para proteger su salud mental

Simone Biles, gimnasta estrella del equipo estadounidense , fue reemplazada este martes durante el concurso general por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio ‘por razones médicas’ y es duda para el resto del evento, según la Federación Estadounidense de Gimnasia, antes de que la propia interesada hablase de que dio el paso para no comprometer su salud mental.

Simone (Biles) se ha retirado de la competición por equipos por razones médicas. Serán realizados diariamente exámenes para determinar si puede recibir la luz verde médica para las competiciones que vienen.

“Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (…) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, dijo.

La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio).

Simone Biles explicó después que su retirada del concurso por equipos se debió a ‘demonios en la cabeza’ y señaló su intención de cuidar su ‘salud mental’. ‘Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés…’. ‘Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto’, afirmó llorando.

El concurso general por equipos fue ganado por Rusia, que compite bajo bandera neutral por las sanciones que pesan sobre ese país por los escándalos de dopaje del pasado.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...