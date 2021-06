Defiende AMLO que la Marina tenga el control en los puertos

Durante la conmemoración del Día de la Marina Nacional en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador defendió que los marinos sean quienes tienen el control de los puertos.

Lo anterior debido a que es la institución más preparada para defender la soberanía desde las costas y mares de México, detalló.

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la encargada del manejo de la administración de los puertos de México y nosotros tomamos la decisión de que la administración, la operación de los puertos de México quedaran a cargo de la Secretaría de Marina, ¿Por qué razón? porque esta institución es la más preparada para defender la soberanía desde las costas y los mares de México”, expresó.

El presidente aseguró que la Secretaría de Marina garantiza el poder enfrentar las amenazas del contrabando y la introducción de drogas a través de los puertos del Golfo y del Pacífico.

Agregó que las tareas de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) no serían posibles, no podrían llevarse a la práctica con toda la eficacia que se requiere, si no se cuenta con el apoyo de la marina.

López Obrador subrayó que los marinos con los responsables de custodiar los puertos de México.

“Esta unión va a significar garantizar hacer valer nuestra soberanía y contribuir combatiendo a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, al desarrollo de nuestro país”, indicó.

Durante su discurso el primer mandatario recordó que cuando Cándido Aguilar se desempeñó como gobernador de Veracruz se tomó la primera decisión de que marinos mercantes se embarcarán de Veracruz hacia el puerto de Progreso, para que por primera vez se tripularán los barcos nacionales por mexicanos y no por extranjeros.

