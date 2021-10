Defenderá AMLO el litio para que sea propiedad de la Nación

Si por una “traición a la patria” no se aprueba su iniciativa de Reforma Eléctrica, no se darán concesiones sobre el litio sino que se defenderá que este mineral sea propiedad de la Nación, dijo el presidente.

En su conferencia mañanera se refirió a este tema que incluye su proyecto de reforma, para que la explotación sea exclusivamente del estado, y por ello, serán rechazadas las solicitudes que hay para su concesión.

“Ya también adelanto para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba de que el litio este en manos de la Nación. (…) Quiero adelantar ya que litio sea un mineral de manejo exclusivo de la Nación que no se entreguen contratos, ni concesiones, que sea propiedad de la nación, de los mexicanos”, recalcó.

Dijo que de aprobarse, entonces se va a buscar en una ley secundaria la forma de explotarlo.

“De todas maneras vamos a negar cualquier solicitud de concesión sobre el litio, lo queremos es que quede en la Constitución establecido que sea propiedad de la Nación”, enfatizó.

Y vamos a revisar si existen trabajos de explotación de litio porque ya se habla que hay empresas extranjeras que van a hacer compras, y ya di la instrucción de que no se de ninguna concesión”.

En caso de que haya otras situaciones, abundó que entonces “nos vamos a los tribunales y vamos a defender al litio”, puntualizó.

