Decreto no afectará transparencia: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, informó que su decreto en el que declara las obras de la administración federal como de interés público y seguridad nacional, es un acuerdo entre dependencias que permitirá iniciar los proyectos con autorizaciones provisionales y no afectará la transparencia de la formación sobre estas.

«Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación», indicó en su conferencia mañanera.

«Esto no tiene que ver con la transparencia, las dependencias todos estamos obligados a rendir cuentas, claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera mencionarlo, el Reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad, ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción».

Aclaró que «no es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras».

Además protege a sus obras de posibles amparos.

«Porque cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, pues como 120 días más o menos, imagínense, a Claudio X González papá e hijo, actúan de manera coordinada y conjunta junto con el ex Ministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra.

El mandatario aprovechó para recordar que en otros momentos se calló ante abusos de la autoridad, corrupción y abusos en contratos que benefician a unos pocos.

Ejemplo de ello es lo que ha pasado con los beneficios en las redes de electricidad a algunas empresas.

«Y entonces la tienda de abarrotes, el señor, la señora, que de eso mantiene a sus hijos, un tendero pobre tiene que desconectar sus congeladores porque está cara la luz, porque la cuota a ese abarrotero es mayor a la del Oxxo. Nada más porque el señor del Oxxo financiaba y los políticos. Hacían lo que les daba la gana. Ojalá ellos mismos se vayan convenciendo y sí se puede hacer negocios».

