De a 300 mil pesos venden nombramientos, en Policía Bancaría

***Ya se informo de la corrupción en PBI, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y al secretario de la SSC, Omar García Harfuch, sin respuesta alguna.

De acuerdo a denuncias de elementos de tropa adscritos a la policía bancaria e industrial de la Ciudad de México, ((PBI), informaron a unomásuno, que los nombramientos, de subdirectores de área, se venden al mejor postor, desde 300 mil pesos, es el caso de los nombramientos, de la inspectora general, Joana Graciela Ventura Martínez, como sub directora de la área sur, con indicativo Marfil 3, del inspector general, Catarino Trinidad González, sub director de área poniente, con indicativo Marfil 5, así como del inspector general Leonardo Iván Flores Montaño, como sub director del área centro, con indicativo Marfil 4.

Los denunciantes, aseguraron que ya informaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de la SSC, Omar García Harfuch, donde se les informa que los citados personajes, no reúnen el perfil para cubrir el cargo. La Sra. Joana Graciela Ventura Martínez, no sabe lo que, es ser policía, ya que desde su ingreso, fue beneficiada con plaza administrativa, posteriormente fue sub jefa de sector y ahora subdirectora de zona, beneficios que no han sido gratis ya que en PBI, que ella se ha destacado por ser “pareja”, de jefes de nivel, aprovechado su juventud y belleza, para encumbrarse, con escasos 10 años en la policía.

En tanto Leonardo Iván Flores Montaño, otra persona que de la nada se hizo jefe en la policía, era un armero, luego instructor, subjefe de sector, jefe de sector y ahora subdirector de zona. Detrás de estos nombramientos se encuentra David Vásquez Guendulain, ex director operativo de la PBI, quién en administraciones pasadas fue acusado de cohecho, tráfico de influencias, acoso sexual y enriquecimiento ilícito, en todo momento dicho mando gozo de impunidad, debido que soborno a elementos de la contraloría de Cdmx.

Todo lo anterior es tolerado por el actual director de la PBI, Elpidio de la Cruz Contreras, quien en su incapacidad e ignorancia permite ser asesorado por quien ya no debe de estar influyendo en las decisiones en la PBI, un servidor público que nunca ha servido a la policía, tan solo se ha beneficiado con la venta de plazas, ya que se le relaciona y lleva la escuela de Luis Rosales Gamboa, ex secretario de la SSC.

Se sabe que la imposición del director de la PBI, fue ordenada por Israel Benítez, sub secretario de la SSC, supuestamente para que atendiera la descomposición policial, y combatir la corrupción con jefes de sector, ya que en medios de comunicación se presume que tenemos la mejor policía de México, lo que es totalmente falso, ya que la policía se distinguen por fabricar delitoso faltas administrativas a personas inocentes en contubernio con MP y juzgados cívicos. Aunado al problema que tiene décadas en los agrupamientos de la policía, relacionado con aviadores quienes pagan (tres mil pesos) quincenales para no trabajar. Tal es la corrupción en PBI, que luego de la destitución del anterior director, Arturo Blanco, no se ha cumplido el pliego petitorio, no les dan uniformes, no hay medicamentos, es vil robo al personal de PBI, así como de los usuarios, concluyeron.

