Cumple 58 años el cineasta Quentin Tarantino

Este sábado, el cineasta Quentin Tarantino celebra sus 58 años y usuarios en redes sociales recuerdan sus mejores películas, una de ellas “Pulp Fiction”.

Quentin Jerome Tarantino nació un 27 de marzo de 1963 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos.

Su carrera inició a finales de la década de los ochenta cuando escribió y dirigió “My Best Friend´s Birthday”, un cortometraje cuyo guion seria base para el argumento de la película “True Romance” de Tony Scott.

Más tarde, para el año 1992, el cineasta inició su carrera independiente con el estreno de “Reservoir Dogs”, la cual es considerada por la revista Empire como “la mejor película independiente de todos los tiempos”.

Sin embargo, su popularidad creció con su segundo largometraje, “Pulp Fiction”, el cual se estrenó en 1994 y se volvió una pieza fundamental de la cultura popular.

Algunas películas del cineasta:

Pulp Fiction

Inglourious Basterds

Django Unchained

Kill Bill Vol. 1 & 2

Once Upon A Time… In Hollywood

Jackie Brown

Reservoir Dogs

The Hateful Eight

Death Proof

“PULP FICTION”

La película que popularizó a Tarantino se basó en un guion hecho por el mismo cineasta desarrollado en colaboración con Roger Avary durante 1992 y 1993.

La producción entrelaza varias historias cuyos protagonistas son miembros del crimen organizado de Los Ángeles.

Además, la historia mezcla humor, violencia y un tono irónico, lo cual distingue esta película de muchas otras.

