Cuauhtémoc Blanco responde sobre fotografía

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ningún delincuente. Voy a seguir trabajando para darle paz al estado y mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100%, la gente que me conoce sabe cómo soy”, respondió el mandatario morelense a los medios luego de que se publicará la noticia.

El mandatario aseguró que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen 20 denuncias en contra de ex alcaldes vinculados con el narcotráfico.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...