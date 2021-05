Cruceros reiniciarán viajes de prueba con pasajeros voluntarios en EU

Cruceros en Estados Unidos se preparan para volver a zarpar, luego de un año detenidos por la pandemia de COVID-19, con una serie de viajes de prueba en los que se reclutarán a pasajeros voluntarios.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya publicaron las pautas que deberán seguirse, lo que incluye aforo permitido, pruebas de detección de COVID-19, entre otras medidas para la operación en las embarcaciones.

Luego de que al comienzo de la pandemia se registraron varios brotes de coronavirus en los cruceros, las autoridades sanitarias en el mundo ordenaron detener los viajes. En Europa ya se reanudaron las actividades de algunos barcos turísticos, bajo estrictas medidas sanitarias, pero Estados Unidos ha sido más cauteloso.

Si cumplen con los requisitos de los CDC y si los casos de COVID-19 se mantienen a la baja en el país, algunas líneas de cruceros podrán volver a navegar este verano.

Los operadores de las embarcaciones deberán solicitar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la aprobación de un viaje piloto, 30 días antes de la fecha de partida. Será necesario que presenten por escrito la ruta que seguirán y los puertos donde atracará.

Los pasajeros del crucero deberán ser voluntarios y tendrán que llenar un formulario de consentimiento. No se admitirá que las personas se vean obligadas por una situación laboral o atraídas por una recompensa.

Todas las personas que suban a la embarcación tendrán que presentar los resultados negativos a una prueba de COVID-19. También será necesario para la tripulación que sea transferida de otro barco o que subió en uno de los puertos que visitó el crucero.

Cada barco deberá operar con menos del 10 por ciento del número máximo de pasajeros que tiene capacidad. El 98 por ciento de los integrantes de la tripulación deberá estar vacunado, así como el 95 por ciento de los pasajeros. El uso de cubrebocas y el distanciamiento social se deberá acatar en la embarcación en todo momento.

Además, el crucero debe destinar con salas de aislamiento para pasajeros con síntomas o que den positivo a COVID-19.

Los viajes podrán tener una duración de entre dos y siete días de duración, con al menos una noche de estadía, para ser considerados por los CDC.

CDC has posted new technical instructions for conducting simulated passenger voyages as a part of the Conditional Sailing Order for cruise ships. This next phase will assess the cruise ship operator’s ability to reduce the risk of #COVID19 on cruise ships: https://t.co/OTWJgD4JVq pic.twitter.com/0WYWyI5kKK

— CDC (@CDCgov) May 5, 2021