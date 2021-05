Critica campañas Cuauhtémoc Cárdenas por estar carentes de propuestas

Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano criticó lo vacío de las campañas electorales que son carentes de propuestas que beneficien a la población.

El fundador del PRD lamentó que las campañas políticas sean solo una lluvia de mensajes en radio y televisión en los cuales lo único que hacen los candidatos y los partidos políticos es descalificarse entre ellos, sin presentar propuestas propias, de sus partidos o sus alianzas.

Además, dijo, es fundamental que “los candidatos ofrezcan medios para que el electorado pueda comunicarse y tener acceso a ellos”.

Al participar en una conferencia de la agrupación política no electoral «Nosotrxs» dijo que no solo en la actual contienda sino en la vida pública del país,.

“Faltan propuestas concretas para elevar la calidad de vida en los distritos y las entidades que buscan representar, así como para que, a partir de la acción legislativa, la ciudadanía pueda ejercer a plenitud todos los derechos que la Constitución le concede y mejorar sus condiciones de vida”, destacó Cárdenas.

Y es que a un mes de las votaciones, de las 6 mil 910 candidaturas para diputados federales reportadas ante el INE, la mayoría no ha presentado sus propuestas de campaña.

El 54% no registro ningún correo electrónico, 26% no registró ninguna propuesta y el 38% no cuenta con ningún medio de contacto, informó el movimiento político no electoral Nosotxs.

Ello refleja que uno de cada 5 candidatos a diputación federal no ha considerado necesario poner a disposición del electorado la información requerida por el INE, de modo que el único canal institucional que hay para conocerlos y contactarlos está incompleto e, incluso, tiene datos imprecisos.

Por ello se lamentó que no se dé información a la población para poder elegir y conocer trayectorias

Y es que es trascendental que la ciudadanía ejerza un voto informado, sobre quienes diseñarán, reformarán normas y asignarán y fiscalizarán el uso de recursos públicos.

