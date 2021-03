Critica AMLO trato de medios internacionales a la marcha del 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que varios medios nacionales no hayan fomentado la violencia en el país, a diferencia de otros internacionales.

“Ahora fue distinto y celebro eso, y que no se esté fomentando la violencia, aún con las diferencias que tenemos, que digamos no a la violencia. No se justifica la violencia, bajo ninguna circunstancia. No hay razón para el uso de la fuerza bruta”, señaló en conferencia matutina.

“Los internacionales sí, como el New York Times o The Guardian, porque son representantes de las empresas que participaron en el saqueo en el época neoliberal, y están enojados porque ya no se les permite saquear, pero los medios nacionales”, agregó.

En este sentido dijo que incluso pensó en exhibir las portadas de los medios tras la marcha del 8 de marzo.

“Yo hasta tenía el interés, el propósito de decir vamos a ver cómo fue, cómo reportó Televisa, Ciro, Reforma, El Universal, pero no”.

Las marchas feministas, añadió, son impulsadas por el conservadurismo.

“Esto no sucedía antes, esto es nuevo, estas protestas con la bandera en del feminismo, cuando en realidad esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectados sus intereses. Hasta me extrañó que los medios de comunicación no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia, como sucede en otros casos, no salieron a lanzarse en contra del gobierno”.

