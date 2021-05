Critica AMLO promesas de campaña del priista Adrián de la Garza

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó desde su conferencia las promesas de campaña del candidato priista en Nuevo León, Adrián de la Garza.

El mandatario nacional se refirió a la tarjeta «Mujer Fuerte», a través de la cual se daría mil 500 pesos bimestrales a mujeres, según la promesa de campaña, lo cual cuestionó y dijo que podría ser un fraude.

«Ayer vi una foto, un candidato de Nuevo León a la Gubernatura que está ofreciendo que si votas por él o si lo ayudas, vas a tener no sé si mil 500, mil 800 pesos cada dos meses», señaló desde Palacio Nacional.

Y «puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, pero aprovecho para que ayudemos todos a ver si es cierto, sobre todo Nuevo León, y también que la Fiscalía haga su trabajo, pero todos tenemos que estar cuidando de que no haya fraude, y que además se sepa que el fraude es un delito grave».

Sobre esto cuestionó qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre este tipo de propaganda que ofrece apoyos sociales.

«Uno de los candidatos al Gobierno de Nuevo León es al que le atribuyen. A ver si es el que vi, donde le dicen al INE que si, ¿qué está haciendo? A ver si es cierto, si no es un montaje, ya mañana sabremos».

