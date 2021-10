Critica AMLO a la OMS por falta de interés en certificar vacunas

Esta mañana en conferencia d prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que +el no cree que sea por temas políticos, si no por desidia e ineficiencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no ha terminado de certificar las vacunas anti Covid-19 faltantes en países donde ya han sido usadas sin consecuencias.

Cuando se le cuestionó sobre las vacunas no certificadas, el presidente criticó la falta de atención de dicho organismo internacional a un tema urgente, por lo que contempla enviarles una carta pidiendo que se apresuren.

“Yo originalmente pensé en enviar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación de las vacunas porque es de conocimiento público que ha ayudado, que no perjudican, que protegen, yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en otra parte, además aquí ya no se está caminando tan despacio, ya se está empujando al elefante, pero la OMS, además tratándose de la salud, con todo respeto es una ineficiencia”.

Ante ello dijo que no ve un tema político, y que para acelerar el procedimiento enviará este martes a una carta a la OMS.

“Llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta, le pedí a la Secretaría de Salud un formato de carta, están por dármela hoy, y la voy a firmar, la voy a mandar a la OMS. Puede ser que no la aprueben, lo cual no veo probable porque estamos hablando de salud, no de cuestiones ideológicas, yo espero que enviando la carta de apliquen y resuelvan. Porque en efecto, Estados Unidos decidió que solo entren los que están vacunados con las vacunas que ellos autorizan, a partir de la autorización de la OMS, y el cuello de botella está en la OMS, esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo en esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos. Yo creo que es más por desidia”, señaló.

