Criminal saqueo de recursos en Ceda-Cdmx, participantes

***Participantes, ya presentaron una denuncia penal en contra de Héctor Ulises García Nieto, y Marcela Villegas, (anterior y actual administradores de la Ceda-Cdmx) por el delito de malversación de recursos.

***Escandaloso el millonario desvió de recursos, obras inconclusas, inseguridad, toneladas de basura por todas partes, agobian a la Ceda-Cdmx.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Participantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-Cdmx), denunciaron a unomásuno, qué durante la presente administración “Morenista”, qué inició con la gestión de entonces administrador y coordinador, Héctor Ulises García Nieto y ahora con Marcela Villegas Silva el desvió de recursos es de escándalo, el criminal saqueo a la Ceda-Cdmx, a casi tres años de la presente administración, es del orden de poco más de 10 mil millones de pesos, mismos qué no se sabe a dónde fueron a parar. De acuerdo a las cantidades qué manejan los denunciantes, mencionan que al año 2,500 millones de pesos, se pierden por concepto de las concesiones, además de los casi 2 mil millones qué el Gobierno de la Cdmx, supuestamente le ha inyectado, (inversión qué no se ve, por ninguna parte), amén de los ingreso por actos de corrupción (extorsiones a ambulantes), dineros que no ingresan a las arcas del Fideicomiso, sentenciaron. Por todo lo anterior los inconformes adelantaron qué ya presentaron una denuncia penal en contra de Ulises García Nieto y Marcela Villegas Silva, por el delito de malversación de recursos.

Obras lentas e inconclusas a pesar de inversión millonaria

En ese contexto, los participantes documentaron la situación de abandono, qué lucen las instalaciones de la Ceda-Cdmx, como una burla calificaron el comunicado donde, anunciaron el re inicio de las obras de drenaje y cambio de concreto, mismas qué iniciaron en el años 2019 y es fecha qué aún no se concluyen. Dichas obras supuestamente se re iniciarán sobre la avenida principal, frente a frutas y legumbres, (pomposamente anunciadas, “continuamos con la renovación”) estaban programadas para continuar el día de ayer 8 de noviembre. Pero resulta qué solo es una vacilada, ya qué durante un recorrido de los reporteros de unomásuno, en la zona citada, no encontramos un solo trabajador ni maquinaria, eso sí observamos cerros de tierra, materiales para construcción, estructuras metálicas, lumbreras inconclusas, enormes socavones donde fácilmente cabe un vehículo (un riesgo latente para comerciantes y clientes), ya que no existen letreros, qué anuncien el peligro, ni siquiera se cuenta con iluminación, en dichas zonas. Por todo lo anterior, aseguraron los comerciantes, qué definitivamente el abasto y distribución de productos frutas y legumbres será gravemente afectado para este fin de año y será en el bolsillo del ama de casa donde más se reflejara. Esto por qué no hay ninguna planeación de la obra, el desvió de los recursos, además de qué no hay pláticas con los participantes, ya que autoridades de la administración y la coordinación de la central decide, sin tomar en cuenta la posición de los participantes.

