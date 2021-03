Creará AMLO reforma para quitar concesión a gasolineras que no den litros completos

El presidente aseguró que no habrá gasolinazo y dijo que presentará una reforma para suspender la concesión a gasolineras que no den litros completos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará una reforma para quitar concesiones a las gasolineras que no den litros de a litro, además descartó un gasolinazo en su gobierno.

“Vamos a ver el comportamiento aquí se acordó y lo repito: La gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión, se queda sin concesión, se acabó la robadera, al que se le encuentre aparatito en la bomba se cancela la concesión”, dijo AMLO.

Asimismo mencionó que están abusando con subir el precio de los combustibles, porque hay un subsidio para que no se eleven los precios a como estaban en noviembre de 2018, «que no haya un aumento en términos reales o no mayores a la inflación», señaló.

