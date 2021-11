Corrupción en aduanas propicia contrabando de armas

Por ROBERTO MELENDEZ S.

Si los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas no han sido suficientes para combatir y frenar el tráfico de armas, la corrupción que impera en las aduanas y puertos mexicanos es mucho mayor y a ello se debe el creciente ingreso de esos “instrumentos de muerte” al país. Las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno no están exentas de responsabilidad y deber ser “limpiadas y saneadas” en su totalidad. Se estima que en México “circulan” no menos de 20 millones de pistolas, rifles de asalto y metralletas, incluida las calibre 50, la mayoría de ellas en manos de “empresas del mal”.

Al puntualizar lo anterior, el penalista Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, al igual que Alberto Woolrich Ortiz, coincidieron en que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, tiene toda la razón al afirmar que el tráfico de armas en el mundo genera violencia, muerte y rompe el tejido social, pero que compete a las autoridades mexicanas instrumentar los mecanismos para evitar el ingreso indiscriminado de las mismas. “No podemos responsabilizar únicamente a Estados Unidos de ese flagelo, ya que nuestras adunas están más que corrompidas y permiten abiertamente el contrabando de todo tipo de armas”, acotó Fuentes Ladrón de Guevara.

