Continúa Olga Sánchez Cordero como titular de Segob

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que no ha presentado su renuncia a la dependencia federal, tal y como lo afirmaban algunas versiones periodísticas.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Sánchez Cordero dejó en claro que se encuentra muy comprometida con el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lamento decepcionar a sus ‘fuentes’ pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente López Obrador”, refirió este miércoles en su cuenta de Twitter.

“Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo, culminó en su mensaje la titular de Segob.

Versiones periodísticas apuntaban que Sánchez Cordero presentaría su renuncia a la Segob tras el conflicto generado por el presunto audio filtrado en donde el exvocero de Segob, Omar Cervantes, llamaba a orquestar una campaña mediática en contra de Julio Scherer Ibarra y su familia.

Olga Sánchez Cordero es secretaria de Gobernación desde el inicio de la presente administración federal, la cual comenzó el 1 de diciembre de 2018, siendo la primera mujer en ocupar la titularidad de dicha dependencia.

Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 2, 2021

