Continúa improvisación y corrupción en gas Bienestar

Trabajadores de Petróleos Mexicanos, denunciaron a unomásuno qué, Jorge Luis Figueroa Portela, jefe de protección civil de Pemex, obliga a personal de de confianza, (con actividades de desarrollo e investigación técnica), a salir de su área de trabajo, en contra de su voluntad y los envía a los centros de distribución de Gas Bienestar, que tiene Pemex tanto en Añil como en Iztapalapa, para realizar actividades ajenas, como es checar la operación y distribución del Gas Bienestar. La queja fundada de los afectados se basa en qué, si alguien sufre un accidente, no hay forma que les responda la Petrolera, porque esas actividades no están determinadas en sus contratos. Por si fuera poco, si se niegan, su Jefe, Figueroa Portela los amenaza, les aplica terrorismo y acoso laboral. Por temor a las represalias, a los empleados no les queda de otra que acceder, por temor a perder su trabajo, sentenciaron que el abuso de poder, nepotismo, tráfico de influencias en Pemex, está a la orden del día.

En ese contexto, los denunciantes trabajadores de Pemex, que realizan dichas actividades en las instalaciones de Gas Bienestar bajo protesta, al mismo tiempo señalaron qué, Jorge Luis Figueroa Portela, jefe de protección civil, con estudios solo de secundaría y sin contar con el perfil, pero tiene la virtud de ser el consentido del Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a su cercana gente la sobre protege, como es el caso de su pareja sentimental, Laura Fierro Veloz, con categoría de sub-jefa (pero sin nombramiento), cuenta con todo tipo de consideraciones, en tanto al personal que no es de su agrado y simpatía, les carga la mano, con la intensión de aburrirlos y que ellos mismos renuncien.

En ese sentido los inconformes recalcaron que el tema es qué aún existen en Pemex los cotos de poder y el presidente, Andrés Manuel López Obrador no le informan y el si siquiera se da cuenta, ¿ustedes lo pueden creer?, ya lo que dice el jefe del ejecutivo federal en sus conferencias matutinas, es una cosa y la realidad al interior de Pemex, es otra. Gas Bienestar no cuenta con el personal suficiente y capacitado, para su operación, es por ello que están ocupando gente de diferentes aéreas, ese es el grave problema de improvisar y contratar a gente como Jorge Luis Figueroa Portela, sin un título profesional, y que lucra con su cargo.

