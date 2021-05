Considera AMLO que podría ser responsable, pero no culpable sobre asesinato de Abel Murrieta

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró este viernes que podrá “ser responsable, pero no culpable”, sobre el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, en Sonora.

En conferencia matutina, señaló que debido a que hay un proceso electoral vigente, hay acusaciones que, aseguró, no tienen ningún efecto, pero las calificó de irresponsables.

“Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, y del cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable, no sé si utilizaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable”, expresó.

El jueves, Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado y fundador del partido, responsabilizó a López Obrador por el asesinato de Murrieta, así como la muerte de las víctimas causadas por el crimen organizado, por no garantizar seguridad para la población.

López Obrador afirmó que este tipo de acciones no les ayuda a los partidos políticos porque no han entendido que la situación ya cambió en el país.

Indicó que están pensando que con estos señalamientos van a manipular a la gente y van a hacerlos cambiar de opinión.

Agregó que las acusaciones se deben al periodo electoral, pero que no tendrán ningún efecto, pues, dijo, «ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, además, no les ayuda a los partidos».

