Confirma AMLO que no hace falta tercer refuerzo de vacuna contra Covid-19

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a vacunarse contra covid-19, pues en este tercer pico de contagios, el 95% de las personas hospitalizadas o que murieron no se habían inmunizados, pero aseguró que no hace falta una tercera dosis.

Además refirió que se vacunará a jóvenes menores de 18 años con alguna enfermedad.

“En el caso de las vacunas está demostrado que no hace falta una tercera aplicación; cuando es una sola (esquema Cansino y Johnson) no hace falta, está demostrado que no hace falta. Ahorita lo que tenemos que hacer es terminar de vacunar a todos los mayores de 18”.

Dijo que “ya se empezó con jóvenes que tienen alguna enfermedad y que requieren de la vacuna, lo vamos a hacer al igual que se hizo con embarazadas, pero es un plan nacional de vacunación”.

En ese sentido llamó a vacunarse para protegerse.

«La vacuna es lo mejor para que no nos afecte el covid y está demostrado de que no trae consigo ningún efecto secundario, ningún daño al organismo, no hay reacciones”.

