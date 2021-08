Con unidad en la bancada de Morena, Ricardo Monreal arranca trabajos de la Reunión Plenaria

En el arranque de los trabajos de la VII Reunión Plenaria de los senadores de Morena, el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal condenó el emplazamiento de 30 días que el Tribunal Electoral fijó al Congreso para emitir la Ley reglamentaria de revocación de mandato y dejó en claro que, en la segunda mitad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los senadores cerrarán filas en torno a su proyecto.

Tras elegir por unanimidad a Olga Sánchez Cordero como la propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado, Monreal dejó en claro que la prioridad de los morenistas es sacar adelante las iniciativas para lograr el cambio de régimen que se han propuesto, Monreal Ávila manifestó su desacuerdo con la resolución del la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el miércoles ordenó al Congreso federal emitir antes del 30 de septiembre la ley reglamentaria de revocación de mandato.

“El pasado miércoles, el Tribunal Electoral emitió una “extraña” resolución que no debemos admitir, ni permitir. Y digo extraña porque los magistrados no tienen facultades y no puede un órgano especializado ponerse por encima del Congreso, es un exceso y un despropósito. Vamos a nuestro ritmo a dar paso a la Ley de Revocación de Mandato”, aseguró.

Para ello, Ricardo Monreal pidió la aprobación de los senadores y senadoras de Morena para que sea el primer asunto que se discuta en la primera sesión del periodo ordinario y poder continuar con el diálogo con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios para que puedan dar paso a esta ley reglamentaria.

En este sentido, Monreal Ávila destacó que la unidad en torno a las políticas y objetivos de AMLO y sus iniciativas serán una prioridad de los senadores de Morena, éstas, dijo, deben ser categóricamente expresadas en torno a él y a las mismas.

“Lo haremos contribuyendo a su análisis e impulsando que la gente participe mediante el diálogo respetuoso, el punto de partida es la transformación de México trabajando en torno a López Obrador “, señaló.

Finalmente, Ricardo Monreal recalcó que el paquete económico será otra prioridad en la agenda de Morena para que el Paquete Económico del próximo año, indicó, permita atender las necesidades del pueblo de México.

Por su parte, la senadora Olga Sánchez Cordero destacó el liderazgo de Ricardo Monreal y aclaró que llegó al Senado para construir, para que a través del dialogo y la dialéctica parlamentaria, dijo, se logren construir consensos.

“Yo estoy aquí para construir, estoy aquí para que, a través del diálogo y la dialéctica parlamentaria, se logren construir consensos, lo más importante es construirlos al interior de esta bancada, al interior también de nuestros grandes aliados. Porque una vez que tengamos esta construcción al interior de nuestro grupo podemos construir y convencer a los demás grupos parlamentarios y a los demás partidos.

No me queda más, de verdad, que agradecerle esta extraordinaria recepción a mi persona, lo cual me compromete mucho más y me hace tener una enorme responsabilidad frente a ustedes, frente al proyecto del presidente y frente al país, muchas gracias por esta confianza, no la voy a defraudar. Gracias, gracias, gracias”, señaló.

