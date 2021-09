Con albazo Claudia Sheinbaum, pretende imponer a su candidato en el SUTGCDMX

***El grupo de choque de Hugo Alonso Ortiz, sección 1, incito a la violencia, varias mujeres resultaron lesionadas, además salieron a relucir armas de fuego, para impedir la participación de otros aspirantes.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de su círculo más cercano, pretende imponer a su candidato en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, mismo que agrupa a poco más de 120 mil trabajadores. En ese sentido inconformes señalaron a unomásuno, que Sheinbaum Pardo ha construido una impensable, alianza con Hugo Alonso Ortiz, ex dirigente de la sección 1 Limpia y Transportes, y Cesar Piña Rodríguez dirigente de la sección 4 contraloría, administración, almacenes y responsable de las finanzas del SUTGCDMX, estos dos últimos con serios señalamientos y denuncias penales por diversos ilícitos dentro de sus encargos.

A pesar de las denuncias penales, Sheinbaum pretende dar un Albazo, lanzando una candidatura única, para apuntalar a, Aarón Ortega Villa, exlíder de la sección 25, identificado como un protegido político de Enrique Haff y del mismo René Bejarano.

En ese contexto, integrantes del grupo Innovación lamento los acontecimientos ocurridos el 3 de Septiembre en el sindicato, donde se realizo el registro de candidatos, a la contienda por el cargo de presidente del SUTGCDMX, donde el grupo de choque de Hugo Alonso Ortiz, incito a la violencia, con amenazas, trifulca donde varias mujeres resultaron con lesiones, además de que salieron a relucir armas de fuego, en el 5º piso del inmueble, en el que se realizaba el registro de Aarón Ortega, como candidato a la presidencia del órgano sindical. Así se las gasta el líder porril, lo grave es que esto sucedió a la vista de las autoridades del GCDMX.

Informaron los trabajadores afectados, que dicho acuerdo, no es otra cosa, que el intento de un albazo contra los trabajadores, con el lanzamiento de una truculenta convocatoria basada, en unos estatutos modificados a modo para que el grupo en el poder pueda continuar dirigiendo el sindicato.

Se sabe que en realidad Aarón Ortega, es solo un candidato de nombre, hay evidencias de que, es Hugo Alonso Ortiz quien verdaderamente manda, ya que con el dinero que aun cobra de las cuotas, de agremiados cubre los gastos de la campaña.

De consolidarse el Albazo, Aarón Ortega se coronaria como ganador de una elección, sin votantes, ya que la fecha establecida para los comicios es el 22 de septiembre de este año 2021, porque, la gaceta oficial del GCDMX con fecha del 27 de agosto del 2021, establece que los trabajadores de base sindicalizados del SUTGCDMX, por razones sanitarias regresaran a trabajar el 3 de octubre.

Finalmente se dijo que los líderes más visibles, e interesados en participar en la contienda son Eladio de la Rosa, ex secretario general de la sección 38, Maximiliano García Arteaga ex dirigente de la sección 1, Liborio Muñoz Martínez ex dirigente de la sección 31 y Sergio Vázquez Flores, ubicado como cercano a Sheinbaum. Se espera un choque de trenes entre el grupo integrado por los “Piñas”, y “Hugos”, que se niegan a dejar el poder, contra la disidencia encabezada por exsecretarios generales los cuales representan a los grupos de oposición, concluyeron.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...