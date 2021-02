Comparecerá hoy Esteban Moctezuma ante el Senado para su ratificación como Embajador de E.U.

Al indicar que hoy que comparecerá ante el Senado, para que se delibere sobre su ratificación como embajador de Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, resaltó la importancia de la relación de México con aquel país, por la compra de 8 de cada 10 exportaciones.

“Hoy compareceré ante el Senado para que delibere sobre mi ratificación como Embajador, por eso me vi obligado a presentar mi renuncia. Es un día de sentimientos encontrados. En materia internacional no hay relación más importante, Estados Unidos nos compra 8 de cada 10 exportaciones. No hay frontera más dinámica en el mundo, viven allá más de 11 millones de personas”, dijo.

“No queda otro destino a esta relación que seguir creciendo y madurando. Cada país debe poner su voluntad para la región de América del Norte para hacer el bloque más poderoso”, indicó.

Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el próximo embajador defenderá los principios de no intervención y de autodeterminación, así como cooperación entre ambos países.

“Quiero nada más agregar que estamos muy satisfechos, agradecidos por la labor que realizó Esteban Moctezuma como Secretario de Educación Pública y por lo mismo estamos, también, muy convencidos, seguros de que vamos a tener en Washington, en Estados Unidos, un buen representante, un buen embajador, una persona con principios, preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país, sobre todo de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de cooperación para el desarrollo”.