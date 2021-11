Compara AMLO a priístas con Salinas si no aprueban reforma

Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la advertencia que hizo la oposición sobre la falta de atención a sus reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación, que la reforma eléctrica está muerta, en referencia a que no tendrá la votación de mayoría relativa, el mandatario dijo que no se trata de un «toma y daca».

Mencionó que hay principios no son negociables.

«Me llamó la atención que ayer un diputado, el señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza que como no hubo partidas de moche que se olvide el Presidente de la reforma eléctrica. No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no apoyan al pueblo, sino a las empresas y a quienes han hecho negocios al amparo del poder público», respondió López Obrador.

«Van a afianzarse como salinistas y le van a dar la espalda no solo a Lázaro Cárdenas, sino a López Mateos», les advirtió.

Añadió que el PRI, pese a haber surgido de un movimiento revolucionario, ahora es defensor de saqueadores.

«¿Qué significa que no aprueben la reforma eléctrica? Que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo españolas, que sigan pagando menos de luz los de Oxxo, que paguen menos que lo que pagan las clases medias y populares ¿Eso es lo que van a defender?», preguntó.

Y añadió que «si ellos van a seguir con el salinismo como política nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo y cero corrupción: a robar a otra parte».

