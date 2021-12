Comerciantes presentan denuncia penal contra director de gobierno en VC

*Presentaron su querella en la Fiscalía de Servidores Públicos de CdMx, por el intento de extorsión por parte del Director de Gobierno de la alcaldía de Venustiano Carranza, Héctor Israel Rodríguez.

Redacción.

Comerciantes ante la negativa de las autoridades de la alcaldía de Venustiano Carranza por permitirles su derecho al trabajo en la actual temporada decembrina y de Reyes, al negarse a ser extorsionados con tres millones de pesos por parte del Director de Gobierno, Héctor Israel Rodríguez Hernández, la líder de los vendedores ambulantes agrupados en el Frente Unificador del Comercio de la República Mexicana, Sandra Duarte Ocampo, presentó una denuncia contra el funcionario, por extorsión, abusos e intimidación, ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Entrevistada tras salir del “bunker” de la FGJCDMX, la dirigente denunció que Rodríguez Hernández está desconociendo los 21 años de existencia de la organización que encabezó hasta su muerte, su señora madre, Guadalupe Duarte, lo mismo que los lugares siempre asignados a sus agremiados tanto en la explanada de la alcaldía como a los “ferieros” de los juegos mecánicos en la Plaza de los Periodistas, ubicada en Congreso de la Unión y Cucurpe.

Con documentos y recibos, explicó a la prensa que el asunto se ha tornado personal y político por parte del Director de Gobierno de Venustiano Carranza ya que, por ejemplo, los trámites correspondientes para la instalación de los 166 espacios de juegos mecánicos que año con año se montan en la Plaza del Periodista, se realizaron en tiempo y forma, situación que ahora el funcionario niega, pese a tener sello de recibido cada uno de los oficios que así lo acreditan.

Recordó que en la explanada delegacional se otorgaban 166 espacios para sus afiliados pero ahora solo les autorizaron 70 y en el caso de los 196 “ferieros”, las autoridades no quieren otorgar permiso para trabajar a ninguno de ellos. “Ya son dos años de que estas familias no tienen ingresos y durante la pandemia, la alcaldía no les dio ningún apoyo. Es injusto que se les niegue el derecho al trabajo”, dijo.

La dirigente de los ambulantes destacó que además de los tres millones de pesos con que Héctor Israel Rodríguez pretende extorsionarlos para autorizar como todos los años, la instalación de sus espacios, hay irregularidades en el cobro de los mismos pues mientras los recibos oficiales amparan cantidades que van de los 166 a los 189 pesos, se les obliga a realizar depósitos por mil 071 pesos, teniendo que mostrar el baucher correspondiente, lo que constituye un fraude a las finanzas de la alcaldía y del Gobierno de la CDMX.

Menciono que la actual administración desconoció el pago hecho hace un año por los permisos para trabajar y que no fueron devueltos, pese a la cancelación de la vendimia por motivos de la pandemia del Covid-19.

Hizo hincapié en que la alcaldesa, Evelyn Parra se ha negado a recibirla junto con sus agremiados por lo que adelantó que no descarta realizar movilizaciones y cierres, incluso en el gobierno central para hacerse escuchar. “Si no tenemos una respuesta favorable al derecho al trabajo que hemos ejercido desde hace más de dos décadas, tomaremos otras acciones a partir del próximos 13 de diciembre”.

