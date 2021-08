CNTE bloquean paso a AMLO para conferencia matutina desde Chiapas

Esta mañana integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el paso a la camioneta en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se trasladaba rumbo a la conferencia matutina en Chiapas, por lo cual decidió dar la conferencia desde su auto.

A través de un video se dio a conocer el momento en el que los integrantes de la CNTE encaran a AMLO, quien les advierte que él no acepta chantajes.

«Aquí me voy a quedar. Yo no aceptó chantajes. Me respetan y luego hablamos» dijo AMLO a los manifestantes.

«Decidí no entrar, es como una protesta de mi parte. No somos iguales a gobiernos corruptos, no tengo de que avergonzarme, al contrario, ayudamos a cancelar la Reforma Educativa», dijo en un video transmitido desde su automóvil.

López Obrador aseguró que no hay temas pendientes con los maestros de la CNTE y acusó que el bloqueo para impedir que llegara a su conferencia es por grupos de interés. «No tenemos pendientes con los maestros, esto es más intereses de grupos. Me gustaría que maestros, las bases si es correcto lo que están haciendo.

«Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo prestarme a chantajes, de ningún grupo de intereses creados», afirmó.

Aproximadamente 500 profesores inconformes que se oponen al regreso a clases del 30 de agosto.

El bloqueo comenzó antes de las 6:00 horas cuando AMLO se dirigía a la reunión del gabinete de seguridad, por lo que pidió a los profesores dejarlo pasar y tener después una mesa de diálogo, pero estos se negaron.

Comparte esto: Tweet



Imprimir



Me gusta esto: Me gusta Cargando...