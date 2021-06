Circula video del asesinato de candidata en Moroleón, Alma Rosa Barragán

La candidata a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, Alma Rosa Barragán fue asesinada el pasado 26 de mayo, mientras realizaba un acto proselitista en el llamado Circuito Moroleón, en una zona conocida como La Manguita.

El asesinato ocurrió el pasado martes, poco antes de las 19:00 horas, cuando la mujer hablaba sobre las carencias en el deporte.

«Todo el deporte abandonado… las calles. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años…», fueron sus últimas palabras.

La candidata de Movimiento Ciudadano planteaba mejores condiciones de seguridad para la demarcación, incluso minutos antes de su homicidio había subido un video a redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el lunes pasado ya hubo detención de responsables del caso reciente de la candidata de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán.

«A los que se portan mal les puede llegar la información. Que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada, porque están bien parados, porque tienen compradas autoridades, tienen influencias, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos. el que comete un delito es castigado», comentó López Obrador.

