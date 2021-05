Cierran lecherías Liconsa en Ecatepec sin avisar a beneficiarios

Este lunes, las lecherías amanecieron cerradas, algunas con letreros de que no había servicio por fallas en la distribución, dejando a cientos de familias de Ecatepec sin recibir su dotación de leche.

Desde temprano cientos de vecinos de Ecatepec se encontraron con las cortinas abajo; otras aunque abiertas, no contaban con el lácteo y sus encargadas sólo señalaban que no habían llegado las bolsas por problemas con los distribuidores, algunos de los cuales les habían comentado que no les estaban pagando.

Esta situación ha provocado molestia entre los vecinos quienes aseguran requieren del lácteo, pues comprar leche comercial tiene un costo de 25 pesos.

Aunque en algunos lugares hay números telefónicos para que puedan indicarles cuando se restablecerá el servicio, nadie los contesta.

Hasta el momento se desconoce cuándo se normalizará el servicio en las 104 lecherías Liconsa que hay en el municipio y se estima atienda a más de 112 mil familias.

