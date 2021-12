Cientos de bodegas de Ceda CdMx en incertidumbre jurídica, participantes

***Julio César Serna Chávez, llego a la Ceda CdMx con intención de generar millonarios recursos, convirtió en “caja chica”, del gobierno en turno a la Ceda CdMx.

Por Raúl Ruiz-Verenice Tellez-Miguel Celaya/Reporteros.

Participantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México, informaron a unomáuno, que se encuentran más que preocupados por su patrimonio, ya que fueron víctimas durante la administración de Julio César Serna Chávez, quién llego al mercado con la firme intención de generar recursos, a costa de todo tipo de actos de corrupción, ya que todo el tiempo conto con la protección de su hermano Luis Serna Chávez, en ese entonces particular del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Participantes acusan a Julio César Serna Chávez, de la incertidumbre jurídica, en que se encuentran sus bodegas.

Refieren los denunciantes, que es un secreto a voces que durante la gestión de Julio César, este transformo y convirtió a la Ceda CdMx, como la “caja chica”, del gobierno en turno, se dice que con dichos recursos, cubierto con el manto de la impunidad, adquirió diversas propiedades en zonas exclusivas de la Ciudad de México, así como en el estado de Guerrero, en la llamada zona vieja del Puerto de Acapulco, valuadas en millones de dólares.

A decir de los denunciantes, se dijo también que los hermanos Serna, esconden multimillonarias cuentas en paraísos fiscales, recursos con los que se financiaron campañas políticas, adquieran vehículos de lujo, joyas, ranchos, y durante años se dieron vida de príncipes.

La corrupción que creo Julio César Serna aun continúa, ya que la titular del Jurídico de la Ceda CdMx, Marisol Silva, por realizar algún tramite se deja pedir de 400 mil pesos en adelante.

En ese contexto los participantes, aseguraron, que tal era la voracidad de los hermanos Julio César y Luis Serna Chávez, que no se llevaron a la Ceda Cdmx, en la cartera, simplemente porque no les cupo, y cuando el ex administrador de la Ceda Cdmx, Julio César tuvo que abandonar el cargo de manera precipitada, ante tantas acusaciones, dejan de encargado de despacho al maestro, Alejandro Palomares de Santiago, quién firmó convenios de cesión de derechos definitivas de locales, bodegas, estacionamientos, terrenos, (al estilo de Julio César Serna) cesiones eran entre particulares es decir de participantes a participantes, el detalle es que el maestro Palomares de Santiago, no tenía oficialmente los poderes para poder firmar, la pregunta que se hacen los participantes ya que su patrimonio quedo en el libo, sin certeza jurídica ¿es que va a pasar con sus propiedades?

Compra venta de bodegas y terrenos en la Ceda CdMx, negocio lucrativo de las autoridades.

Agregaron los participantes vivimos en la incertidumbre jurídica, puesto que con la pandemia y las supuestas auditorías a jurídico y su falta de personal para poder atender a participantes y se realicen los trámites con una mayor agilidad nos tienen atorados todos los trámites, por la propia titular del Jurídico de la Ceda CdMx, Marisol Silva ya que ha demostrado muy poca capacidad de respuesta, pero por otra parte se sabe que dichas tardanzas dilatorias para no atender a los participantes, no es otra cosa que una estrategia con la finalidad de que los interesados abran la cartera y ofrezcan abultadas cantidades de dinero, para que le den tramite a sus solicitudes, las cantidades o “cochupo”, desde 400 mil pesos en adelante, varía dependiendo el tramite, la zona, los metros del lugar en cuestión, en conclusión sin Julio César Serna Chávez, continúa la corrupción en la Ceda CdMx, concluyeron.

Con el pretexto de la pandemia, personal del Jurídico de la Ceda CdMx, se dejan pedir miles de pesos, por realizar cualquier trámite.

