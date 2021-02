Después de que ninguno de los dos equipos pudo sacar puntos de sus primeras ofensivas, fueron los Kansas City Chiefs los que lograron abrir el marcador, aunque no con un touchdown, sino con un gol de campo, lo que demuestra que será un partido de defensivas.

The 49-yard FG is GOOD. The @Chiefs score first! #RunItBack

📺: #SBLV on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/HJtQf5igun pic.twitter.com/5A1yVlAsWs

— NFL (@NFL) February 8, 2021