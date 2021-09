Checo Pérez saldrá octavo en GP de Monza

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó noveno en la carrera sprint de este sábado en el circuito de Monza previo a la definición del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El mexicano no pudo mejorar su clasificación de ayer en la que también terminó noveno. De hecho, el piloto pudo terminar una posición más lejos de los primeros de no ser porque recuperó el puesto que había perdido apenas en la vuelta uno ante su ex compañero Lance Stroll.

No obstante, el mexicano largará de la octava posición debido a la sanción a Valtteri Bottas (primer lugar) impuesta por la FIA que le hará salir desde el final de la parrilla por haber cambiado en su totalidad la unidad de potencia en su Mercedes.

