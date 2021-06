Checo Pérez domina primeras prácticas del GP de Azerbaiyán

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez registró el mejor tiempo del día durante la sesión de práctica del viernes para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, durante el dominio de Red Bull durante dos sesiones.

Pérez estableció un tiempo de un minuto y 42,115 segundos en la segunda sesión para superar por .101 segundos a su compañero de escudería, Max Verstappen, quien a su vez fue el más veloz en la primera sesión de la jornada.

Mercedes sólo pudo rescatar el onceavo lugar con el campeón defensor Lewis Hamilton (más de un segundo debajo) y el decimosexto con Valtteri Bottas.

La velocidad de Red Bull podría sumarse a una disputa con Mercedes sobre lo que Hamilton ha llamado alerones traseros “plegables” en los autos del rival. Se cree que los alerones se flexionan hasta quedar planos en altas velocidades, lo que potencialmente reduce la resistencia e incrementa el ritmo en el largo tramo recto del circuito callejero de Bakú.

¡Muy buen viernes, buen progreso! Sin duda el mejor del año, ahora a encontrar unas buenas décimas para estar mañana en la pelea 👍#AzerbaijanGP #chargeon

Good start today! Definitely the best Friday of the year, now to find a few tenths to be in the fight tomorrow! 💪 pic.twitter.com/w5RjalmkEB

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 4, 2021